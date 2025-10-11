Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 26χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με το αυτοκίνητό του, που συνέβη τα ξημερώματα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει πως «η σύγκρουση συνέβη γύρω στη 1.30π.μ. σήμερα, στην οδό Φώτη Πίττα, στο Φρέναρος, όταν ο 26χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να κινηθεί εκτός δρόμου και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι».

Σημειώνεται ότι «ο 26χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα θωρακικών σπονδύλων και πλευρών, κάταγμα θώρακα και πνευμονικές θλάσεις. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή».

Ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

Διαβάστε επίσης: Σε σοβαρή κατάσταση 59χρονος μετά από ατύχημα με σκούτερ στο Παραλίμνι

Πηγή: ΚΥΠΕ