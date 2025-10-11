Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Γύρω τις δύο τα ξημερώματα σήμερα, ενώ 59χρονος οδηγούσε συσκευή προσωπικής κινητικότητας στη λεωφόρο Περνέρα στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου, ανατράπηκε και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Ο 59χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνευμόνων και κατάγματα πλευρών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Μέτρα ασφαλείας για τις εορταστικές εκδηλώσεις της ΑΕΛ