Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι όποιες «ανακριβείς πληροφορίες αφήνονται να κυκλοφορήσουν» σχετικά με την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας στη Λάρνακα που φαίνεται να ζούσε υπό άθλιες συνθήκες, κλειδωμένη στο σπίτι της, αναφέρει σε δελτίο Τύπου ο Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ, προσθέτοντας πως το μόνο που εξυπηρετούν είναι «να πλήξουν το σημαντικό έργο που επιτελείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας και την αξιοπιστία τους».

Εκφράζουμε «την έντονη δυσαρέσκειά μας για τις ευθύνες που εσφαλμένα επιχειρείται για ακόμη μία φορά να αποδοθούν τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών σε σχέση με το πρόσφατο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης γυναίκας στη Λάρνακα» αναφέρεται περαιτέρω. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας «ουδέποτε έγιναν δέκτης καταγγελίας για κακοποίηση της ηλικιωμένης συμπολίτισσάς μας, ώστε να ενεργήσουν αναλόγως» προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμα ότι «μετά την επίσημη καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έγιναν όλοι οι απαραίτητοι χειρισμοί από τους Λειτουργούς ΥΚΕ, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της ηλικιωμένης. Οι εργαζόμενοι στις ΥΚΕ, μόλις περιήλθε στην αντίληψή τους το περιστατικό, ενέργησαν άμεσα και με ενσυναίσθηση, για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη συμπολίτη μας παρέχοντας την απαραίτητη φροντίδα σε ένα χώρο που θα έχει την αξιοπρέπεια που της αξίζει».

Σημειώνεται πως «οι όποιες ανακριβείς πληροφορίες αφήνονται να κυκλοφορήσουν, ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και το μόνο που εξυπηρετούν είναι να πλήξουν το σημαντικό έργο που επιτελείται από τις ΥΚΕ και τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας και την αξιοπιστία τους».

Επανειλημμένα, συνεχίζει «έχουμε αναφέρει την ανάγκη οι ΥΚΕ να αποκτήσουν επιτέλους ταυτότητα και προσανατολισμό και ότι δεν αποτελούν τον μοναδικό βραχίονα αυτού που ονομάζεται "Κράτος Πρόνοιας". Οπότε ως Κοινωνία και ως Κράτος οφείλουμε να λάβουμε μια απόφαση».

Ο Κλάδος διερωτάται ακόμα κατά πόσον «θέλουμε ένα αποδιοπομπαίο τράγο για να ρίχνουμε το φταίξιμο και να χρησιμοποιούμε το πολυθρύλητο "πού είναι το γραφείο ευημερίας;" Ή επιθυμούμε ένα σύγχρονο Κράτος Πρόνοιας που βοηθάει τον ευάλωτο συμπολίτη μας, που λειτουργεί προληπτικά και δεν επιτρέπει να αναπτύσσονται νοσηρές καταστάσεις, όπως αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας».

Αν θέλουμε το πρώτο, συνεχίζει το δελτίο Τύπου «δεν χρειάζεται να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές. Να παραμείνουμε με το γραφείο ευημερίας, το οποίο από την ίδρυσή του έχει αναλάβει με συνέπεια και υπευθυνότητα πλήθος υποχρεώσεων και κάθε φορά, να δημοσιεύουμε το δράμα ενός συμπολίτη μας, να κατηγορούμε τον αποδιοπομπαίο τράγο και να συνεχίζουμε τις ζωές μας».

Αν θέλουμε όμως, «σύγχρονο Κράτος Πρόνοιας και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, θα πρέπει να πάρουμε ως Κράτος και ως Κοινωνία σημαντικές αποφάσεις» και «να αναλάβει κάθε υπηρεσία τις ευθύνες που της αναλογούν» προστίθεται.

«Κράτος Πρόνοιας είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως το ΤΚΕΑΑ και η ΥΔΕΠ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, τα Σχολεία, τα Νοσοκομεία, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, τα Δικαστήρια η Αστυνομία, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι» συμπληρώνεται.

Ο Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ ζητά «μαζί με τις νέες νομοθεσίες, που προϋποθέτουν και πρόσθετες αρμοδιότητες, να περιλαμβάνονται ταυτόχρονα και πρόνοιες για πρόσληψη νέου προσωπικού προς ενίσχυση των ΥΚΕ. Να ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση των ΥΚΕ και να τύχει επιτέλους διαχείρισης, το θέμα του υπερβολικού φόρτου εργασίας».

Πρέπει άμεσα, καταλήγει «να σταματήσουν τα ευχολόγια και οι καλές προθέσεις και να περάσουμε στις πράξεις και τη χρηματοδότηση. Διαφορετικά σε λίγο καιρό, θα ενημερωθούμε για το επόμενο δράμα που έζησε συμπολίτης μας και θα αναζητούμε πάλι τον ίδιο αποδιοπομπαίο τράγο για να ρίξουμε το φταίξιμο».

