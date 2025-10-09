Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου, για την υπόθεση ηλικιωμένης στη Λάρνακα που ζούσε σε άθλιες συνθήκες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας.

Όπως τόνισε, «πρέπει να εξοικονομηθεί χρήμα, να εκπαιδευτούν οι λειτουργοί και να γίνουν όλα όσα απαιτούνται σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν έτει 2025. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με πρακτικές άλλων δεκαετιών και να περιμένουμε αποτελέσματα».

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι η αντιμετώπιση των περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης πρέπει να γίνεται με ολιστική προσέγγιση και συνεργασία των υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο. «Αν μια αναφορά ήταν απλά για να μεταφερθεί σε ένα γηροκομείο, είναι πολύ διαφορετικό από μια κακοποίηση».

Παράδειγμα αποτελεσματικής παρέμβασης, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η πρόσφατη πληροφόρηση σχετικά με άλλο περιστατικό. «Όταν είχαμε την πληροφόρηση πριν 10 μέρες, ήταν άμεση η ανταπόκριση τόσο της αστυνομίας όσο και των υπηρεσιών κοινωνικής επιμέλειας. Αυτό που χρειάζεται, όμως, είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ενσυναίσθησης, να εκπαιδευτούν οι κοινωνικοί λειτουργοί και να έρθουν νέα πρόσωπα στην υπηρεσία».

Ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου επισήμανε ότι δεν είναι δυνατόν ένας κοινωνικός λειτουργός να είναι παρών σε κάθε γειτονιά και κάθε περιστατικό. «Οφείλουμε ως κοινωνία να βοηθήσουμε αυτές τις υπηρεσίες, δίνοντας σωστή πληροφόρηση και επιμένοντας όταν δεν έχουμε ανταπόκριση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη σεβασμού και προστασίας της τρίτης ηλικίας. «Πρέπει να καταλάβουν και οι πολιτικοί μας ότι η τρίτη ηλικία έχει σοβαρότατα προβλήματα. Για παράδειγμα, αυτή η κυρία είχε άλτσχαϊμερ. Δεν έπρεπε να μένει μόνη της στο σπίτι της. Έπρεπε να υπάρχουν δομές άλτσχαϊμερ, αλλά δεν υπάρχουν παρά μερικές μικρές ιδιωτικές πρωτοβουλίες που δεν επαρκούν».

Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε την ευθύνη όχι μόνο της πολιτείας και των πολιτικών, αλλά και της κοινωνίας συνολικά. «Πρέπει στους ηλικιωμένους μας, στο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, να τους σεβόμαστε και να τους προστατεύουμε. Όταν βλέπουμε άλλους, το γείτονα, να μην το κάνει, πρέπει να παρεμβαίνουμε. Έχουμε ευθύνη ως γείτονες ηλικιωμένων».

Τέλος, επεσήμανε ότι η αλληλεγγύη και η βοήθεια προς τους ηλικιωμένους πρέπει να γίνεται καθημερινά. «Να περνάμε, να τους βλέπουμε, να ρωτάμε αν θέλουν κάτι, να τους εξυπηρετούμε σε ανάγκη. Αυτό είναι αλληλεγγύη, αγάπη και σεβασμός».

