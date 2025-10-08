Υπόθεση βίας στην οικογένεια διερευνά η Αστυνομία, σχτικά με ηλικιωμένη 79 ετών η οποία ζούσε σε άθλιες συνθήκες στην Λάρνακα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η ηλικιωμένη γυναίκα, που αντιμετωπίζει άνοια, έγινε αντιληπτή από πολίτη να καλεί σε βοήθεια ευρισκόμενη κλειδωμένη εντός της οικίας της.

Ενημερώθηκε η Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στο σημείο άμεσα για να επιληφθούν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξετάζονται αδικήματα για βία στην οικογένεια εναντίον του γιού της 79 χρονης, 58 ετών, ο οποίος θα κατηγορηθεί για τα αδικήματα που προκύπτουν εναντίον του και θα καταχωρηθεί άμεσα η υπόθεση.

Την ίδια στιγμή τυγχάνει χειρισμού από τις ΥΚΕ και έχει ήδη μεταφερθεί σε οίκο ευγηρίας.

