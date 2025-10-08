Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού ξεπέρασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγία. Η νέα άνοδος αποδίδεται στο αυξημένο κλίμα αβεβαιότητας που προκαλεί η δημοσιονομική στασιμότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η πολιτική κρίση στη Γαλλία, παράγοντες που ωθούν επενδυτές και κυβερνήσεις να στραφούν σε σταθερότερες αξίες.

Μιλώντας στο SigmaLive, ο χρυσοχόος Γιώργος Μεταξάς εξήγησε ότι η τιμή του χρυσού καθορίζεται κυρίως από το πόσο «safe» αισθάνονται οι επενδυτές και οι κυβερνήσεις.

«Αυτό το φαινόμενο διαφαίνεται από τότε που επανεκλέγηκε ο Τραμπ. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Είναι ρίσκο για έναν επενδυτή όταν υπάρχει ένα 'spike' 45%, ενώ ο μέσος όρος είναι 10-11%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι, μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον που σημαδεύεται από πολέμους και γεωπολιτικές εντάσεις, «ο χρυσός είναι η μόνη εγγύηση». Πολλές χώρες, είπε, «που εξαρτώνται από τις ΗΠΑ αγοράζουν συνεχώς χρυσό για να έχουν αντίκρισμα στην οικονομία τους, γι’ αυτό και η τιμή ανεβαίνει διαρκώς».

Ωστόσο, η εκρηκτική άνοδος έχει αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο των χρυσοχόων. «Αυτή η εξέλιξη είναι ο χειρότερος εχθρός μας, γιατί πλέον δεν υπάρχει προϊόν 9 καρατίων στα 100 ευρώ, με αποτέλεσμα να χάνουμε τον μέσο πελάτη», σημείωσε ο κ. Μεταξάς.

«Το 2008 η λεπτή καδένα 18 καρατίων κόστιζε 26 λίρες (σ.σ περίπου 40 ευρώ) — σήμερα φτάνει τα 380 ευρώ», πρόσθεσε, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχεται η αγορά λιανικής.

