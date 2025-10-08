Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο στις διεθνείς χρηματαγορές.

Η νέα άνοδος στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κλίμα αβεβαιότητας που προκαλούν η δημοσιονομική στασιμότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η πολιτική κρίση που εκδηλώνεται στη Γαλλία.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με το goldpricedata η τιμή ανά γραμμάριο 24 καράτια είναι περίπου 106,11 €/γραμμάριο.

«Σε αυτό έχει βοηθήσει η αδυναμία του δολαρίου, επίσης όλες σχεδόν οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως συγκεντρώνουν στα αποθέματα τους χρυσό», σημειώνει ο Τάκης Ζαμάνης, οικονομολόγος αναλυτής.

Αυξημένες οι πωλήσεις λιρών στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον όχι για αγορές, αλλά για πωλήσεις χρυσών λιρών. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στο τρίτο τρίμηνο 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν από την Κεντρική Τράπεζα μόλις 1.714 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν 9.365 χρυσές λίρες.

«Τη στιγμή που αρχίζει και ανεβαίνει, σκέφτεται ο άλλος ότι κοίτα, τώρα είναι μια κατάλληλη στιγμή για να πουλήσω», ανέφερε ο Χρήστος Πουλόγλου, εκτιμητής χρυσών λιρών.

Η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας έχει φτάσει να ισοδυναμεί με έναν κατώτατο μισθό, καθώς ο κάτοχός της μπορεί να την πουλήσει προς 772 € και να την αγοράσει στα 905 €.

Η εκτίναξη της τιμής του χρυσού αποτυπώνεται με μεγάλη άνοδο και στις τιμές των κοσμημάτων.

«Ένας χρυσός σταυρός, που πριν 2 χρόνια η τιμή λιανικής του ήταν 500 ευρώ, σήμερα περνάει τα 1.200 – 1.300 ευρώ», σημειώνει ο Πέτρος Καλπακίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών – Αργυροχρυσοχόων – Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοπωλών.

Για τους οικονομολόγους η κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου αποτελεί ένδειξη αυξημένης αβεβαιότητας και επικείμενων μεγάλων αλλαγών στην διεθνή οικονομία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ