Αγανάκτηση εκφράζουν οι μαθητές της Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον τους για την κακή κατάσταση του λεωφορείου που χρησιμοποιούν καθημερινά για τη μεταφορά τους από και προς το σχολείο. Οι μαθητές απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε ευθύνη, τονίζοντας ότι οι φθορές και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο όχημα υπήρχαν ήδη από την πρώτη ημέρα χρήσης του.

Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλαν, το λεωφορείο παραδόθηκε με σκισμένα και φθαρμένα καθίσματα, κατεστραμμένο σύστημα κλιματισμού, ελλείψεις στις κουρτίνες και στις ζώνες ασφαλείας, καθώς και με γραψίματα στους εσωτερικούς χώρους. Όπως υποστηρίζουν, τα σφυρίγματα ασφαλείας έλειπαν εξαρχής, ενώ ο ίδιος ο οδηγός του λεωφορείου γνώριζε την κατάσταση του οχήματος από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές δηλώνουν πως δεν αποδέχονται τις κατηγορίες ότι προκάλεσαν οι ίδιοι ζημιές ή επιδείνωσαν την κατάσταση του λεωφορείου. Ζητούν μάλιστα να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία, όπως έγγραφα που να επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν χρησιμοποιήθηκε για άλλες διαδρομές πέραν της μεταφοράς των μαθητών της σχολής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός, όπως αναφέρουν, ότι δεν υπάρχει άλλο λεωφορείο διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα αρκετοί μαθητές να αδυνατούν να μεταβούν στο σχολείο. Η γραμμή χαρακτηρίζεται «πολύ μικρή» και ανεπαρκής για να καλύψει όλους τους μαθητές, κάτι που —όπως τονίζουν— στερεί το δικαίωμά τους στην ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. «Θεωρούμε άδικο και αντισυνταγματικό να μας στερείται το δικαίωμα της μάθησης. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εταιρεία να σταθεί εμπόδιο στη μόρφωσή μας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι μαθητές ξεκαθαρίζουν πως σκοπός τους δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η αποκατάσταση της αλήθειας και η διασφάλιση της δικαιοσύνης. Όπως καταλήγουν, επιθυμούν να σταματήσει η άδικη στοχοποίηση των μαθητών και να βρεθεί άμεσα μια δίκαιη και ασφαλής λύση για τη μεταφορά τους προς και από το σχολείο.

Αυτούσια η επιστολή:

Ως μαθητές της Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον μας για την κατάσταση του λεωφορείου που χρησιμοποιούμε καθημερινά για τη μεταφορά μας.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι καμία από τις φθορές ή τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί δεν προκλήθηκαν από εμάς. Συγκεκριμένα:

Τα καθίσματα του λεωφορείου ήταν σχισμένα, ξεβαμμένα και φθαρμένα από την πρώτη κιόλας μέρα που χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο όχημα.

Τα σφυρίγματα ασφαλείας (σφυρίγγια) έλειπαν εξ αρχής.

Το air condition ήταν κατεστραμμένο από την αρχή της χρονιάς.

Οι κουρτίνες έλειπαν ή ήταν κατεστραμμένες ήδη από την πρώτη μέρα.

Οι ζώνες ασφαλείας σε πολλά καθίσματα δεν υπήρχαν καθόλου.

Οι επιγραφές και τα γραψίματα πάνω στο λεωφορείο υπήρχαν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον, ο οδηγός του λεωφορείου ήταν ενήμερος για πολλά από τα πιο πάνω από την αρχή της χρονιάς.

Ως εκ τούτου, δεν αποδεχόμαστε την κατηγορία ότι οι μαθητές προκάλεσαν τις ζημιές ή επιδείνωσαν την κατάσταση του λεωφορείου.

Ζητούμε όπως παρουσιαστούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως:

έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το όχημα δεν εκτελούσε άλλες διαδρομές πέραν της μεταφοράς των μαθητών μας.

Επιπρόσθετα άξιο επισήμανσης είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα αλλο λεωφορείο διαθέσιμο να μεταφέρει τους μαθητές της γραμμής μας προς το σχολείο. Η συγκεκριμένη γραμμη είναι πολύ μικρή και δεν χωρά όλους τους μαθητές, με αποτέλεσμα αρκετοί να αδυνατούν να μεταβούν στο σχολείο. Θεωρούμε εν τέλη άδικο και αντισυνταγματικο το οτι μας στερείται το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης που αυτόματα καταπατα και το δικαίωμα της μαθησης. Δεν θα επιτρεψουμε σε καμια εταιρεία να σταθεί εμπόδιο στη μάθηση μας.

Σκοπός μας δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η δικαιοσύνη και η αποκατάσταση της αλήθειας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές δεν θα κατηγορούνται άδικα για προβλήματα που υπήρχαν εξαρχής και ότι θα βρεθεί δίκαιη λύση για τη μεταφορά μας.

