Για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε να ζει σε άθλιες συνθήκες στη Λάρνακα, μίλησε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή.

Η ίδια ανέφερε πως η μοναδική αναφορά που έλαβαν οι ΥΚΕ σχετικά με τη γυναίκα κατατέθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, από φιλικό πρόσωπο της οικογένειας και αφορούσε αίτημα για εισδοχή της σε στέγη ηλικιωμένων. «Στην αναφορά εκείνη δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να παραπέμπουν είτε σε συνθήκες κακομεταχείρισης είτε σε καταστάσεις όπως αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η υπηρεσία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για να εντοπίσει κατάλληλο πρόγραμμα φροντίδας και να προχωρήσει με τα απαραίτητα διαδικαστικά για την εισδοχή της γυναίκας. «Η συνεργασία με την οικογένεια βρισκόταν σε εξέλιξη», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πληροφορίες ότι γείτονες είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία ή τις κοινωνικές υπηρεσίες νωρίτερα, η διευθύντρια δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τα αρχεία της υπηρεσίας.

Επεσήμανε ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις κακομεταχείρισης ή βίας, ο πολίτης οφείλει να ενημερώνει πρώτα την Αστυνομία, η οποία έχει την ευθύνη της άμεσης παρέμβασης. «Στη συνέχεια ενημερωνόμαστε και εμείς για να παρέμβουμε συμπληρωματικά», είπε.

Αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, ενημέρωσε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα έχει ήδη μετακινηθεί σε πρόγραμμα φροντίδας και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεννόηση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τις απαραίτητες διευθετήσεις. Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο κακοποίησης.

