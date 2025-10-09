Νέα στοιχεία φέρνουν ανατροπές στην υπόθεση του φόνου στο Ζακάκι.

Η 26χρονη συμβία του θύματος, που τελεί υπό κράτηση, είναι έγκυος, ενώ στο διαμέρισμά τους εντοπίστηκε ψαλίδι με σπασμένη λαβή και ίχνη αίματος που εξετάζονται επιστημονικά.

Νέα στοιχεία που οδηγούν σε νέα δεδομένα και χρειάζονται περισσότερο διερεύνηση κατέθεσε ενώπιων του δικαστηρίου ο Ανακριτής της υπόθεσης φόνου του 32 ετών Φιλιππινέζου που εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκινγκ πολυκατοικίας στο Ζακάκι.

Η συμβία του 26 ετών, που συνελήφθη ως ύποπτη για φόνο, είναι έγκυος και από το σπίτι όπου διέμεναν εντοπίστηκαν και παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις ψαλίδι με σπασμένη λαβή

Επίσης ένα νέο στοιχείο χρήζει επιστημονικής απάντησης είναι κηλίδα αίματος που εντοπίστηκε σε τοίχο πίσω από πόρτα.

Για αιτία του καβγά που φέρεται να προηγήθηκε του φόνου οι ανακριτές εκτιμούν πως ήταν η εγκυμοσύνη της γυναίκας καθώς υπάρχει μαρτυρία ότι η ύποπτη διατηρούσε ερωτική σχέση και με άλλο πρόσωπο.

Μάλιστα το θύμα φέρεται να υποψιάστηκε την σχέση αυτή και να χτύπησε την ύποπτη.

Η ύποπτη που δεν συνεργάζεται με την αστυνομία εξετάστηκε από την Ιατροδικαστική Αγγελική Παπέττα που διαπίστωσε παλιές εκδορές στον αγκώνα της, όπου παρέστη ο ιδιώτης ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης.

Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφαση για κράτησή της ή όχι για αύριο.