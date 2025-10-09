Ένα έμφορτο πιστόλι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή του χωριού Δρούσεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το απόγευμα εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο ύποπτο αντικείμενο τυλιγμένο σε νάιλον μέσα σε ένα άδειο πλαστικό δοχείο.

Όπως διαπιστώθηκε, ήταν έμφορτο πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Το όπλο παραλήφθηκε και θα σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.

