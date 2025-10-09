Στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων, απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2025, σε γραφεία εταιρείας στη Λεμεσό, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 43χρονου.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη χθες βράδυ για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Διαβάστε επίσης: Ρίφθηκαν 11 πυροβολισμοί εναντίον των γραφείων εταιρείας στη Λεμεσό







