Συνολικά 11 πυροβολισμοί ρίφθηκαν εναντίον γραφείων εταιρείας, τα ξημερώματα της Τρίτης, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, από τις εξετάσεις στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι ρίφθηκαν 11 πυροβολισμοί με τυφέκιο, που έπληξαν τη γυάλινη πόρτα των γραφείων, που βρίσκονται στην παραλιακή λεωφόρο Αμαθούντος.

Από τις εξετάσεις κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, διαφάνηκε ότι οι δράστες ήταν δυο και επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Σημειώνεται ότι τα γραφεία της εταιρείας αποτέλεσαν στόχο εγκληματικής ενέργειας και τον περασμένο Ιούλιο, με τους δράστες να πυροδοτούν εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

