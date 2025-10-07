Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον γραφείων εταιρείας στη Λεωφόρο Αμαθούντος τα ξημερώματα στη Λεμεσό διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 3.50 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον γραφείων εταιρείας στη λεωφόρο Αμαθούντος στη Λεμεσό.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Οι δράστες πιθανόν να μετέβαιναν σε μοτοσικλέτα με την οποία εγκατέλειψαν τη σκηνή. Προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη της εισόδου του γραφείου.

Την υπόθεση εξετάζει το ΤΑΕ Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ