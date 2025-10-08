Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με το πέρας της εξοδίου ακολουθίας της Καίτης Κληρίδου, προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε στην πολιτική προσωπικότητα της Καίτης Κληρίδου και στο κενό που αφήνει στο πολιτικό στερέωμα.

«Αποχαιρετάω μια προσωπικότητα, αυτόνομη, με δικές της θέσεις, με ένα θάρρος πρωτόγνωρο, να εκφράζεται και να διατυπώνει τις θέσεις ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Σίγουρα η πολιτική ζωή του τόπου αισθάνεται φτωχότερη από σήμερα, διότι στις μέρες μας επικρατεί ο λαϊκισμός, η αποφυγή των όποιων πρωτοβουλιών που μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος. Είμαι εδώ για αν τιμήσω ακριβώς αυτή την προσωπικότητα, με την οποία είχα αρκετή επαφή τελευταία, ενόσω βρισκόταν σε θεραπεία. Αιωνία της η μνήμη, αυτό που εύχομαι είναι να συναντήσει τον αείμνηστο ιδρυτή της παράταξης Γλαύκο Κληρίδη, ένα πολιτικό που έγραψε ιστορία, ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά, με το θάρρος της γνώμης του».

