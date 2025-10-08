Σε βαρύ κλίμα συγκίνησης τελείται αυτή την ώρα η κηδεία της Καίτης Κληρίδου, μοναχοκόρης του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία, παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενών, φίλων, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Τα έξοδα της κηδείας καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ως ένδειξη σεβασμού και τιμής προς την οικογένεια Κληρίδη.

Στο τελευταίο αντίο παρίσταται σύσσωμος ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με τη συμμετοχή πρώην και νυν στελεχών του κόμματος. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους είναι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και ο νυν Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παρόντες είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Στυλιανίδης.

Τον επικήδειο εκφωνεί η Πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Άννιτα Δημητρίου, τιμώντας τη μνήμη μιας γυναίκας που έχει συνδεθεί με τους αγώνες για την ειρήνη και την πρόοδο του τόπου.

Αντί στεφάνων, οι συγγενείς επιθυμούν εισφορές υπέρ του κέντρου ανακουφιστικής φροντίδας «Αροδαφνούσα».

H Κύπρος έχασε έναν μεγάλο θησαυρό, λένε ε/κ και τ/κ κόμματα για Καίτη Κληρίδου



Τα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις δικοινοτικές συναντήσεις υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας, εξέφρασαν βαθιά θλίψη για την απώλεια της Καίτης Κληρίδου.

Σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν αποτίουν φόρο τιμής στην Καίτη Κληρίδη, "η οποία ήταν για μακρό χρονικό διάστημα ένα αφοσιωμένο μέλος του φόρουμ μας".

Αναφέρουν ότι η Καίτη Κληρίδη κέρδισε τον σεβασμό των Κυπρίων και στις δύο κοινότητες "για το ειλικρινές της ενδιαφέρον και τις συνεχείς προσπάθειές της για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων".

"Όπως είπε και ένα από τα μέλη μας, η Κύπρος έχασε έναν μεγάλο θησαυρό. Εκφράζουμε όλοι τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους της", αναφέρει η κοινή δήλωση.