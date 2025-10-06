Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοινώνει ότι η Εξόδιος Ακολουθία της Καίτης Κληρίδη θα τελεστεί την Τετάρτη 8/10 και η ώρα 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών που θα αποχαιρετίσουν με αγάπη και ευγνωμοσύνη την εκλιπούσα.

Σε σχετική ανακοίνωση το κόμμα της Πινδάρου αναφέρει ότι τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη της Καίτης Κληρίδη και στην πορεία της τόσο δίπλα στον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, όσο και ως ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών.

Διαβάστε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η Καίτη Κληρίδου

Αντί στεφάνων, παράκληση όπως προσφερθούν εισφορές υπέρ του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», στη μνήμη της εκλιπούσης. Μετά την Εξόδιο Ακολουθία, θα προσφερθεί καφές στο Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης.

Τέλος σημειώνεται ότι αύριο, μεταξύ των ωρών 09:00 και 17:00, θα ανοίξει βιβλίο συλλυπητηρίων στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://clerides.cy/katieclerides/