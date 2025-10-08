Σε καταγγελία για δηλητηρίαση ζώων προχώρησε η κάτοικος Ζυγίου, Γεωργία Πιττάκα, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το σπίτι της στο χωριό.

Όπως ανέφερε, πριν από λίγες μέρες, η συγκάτοικός της προσπάθησε να βγάλει βόλτα το σκυλάκι της, όταν ακριβώς έξω από το κάγκελο του σπιτιού εντόπισε κομμάτι κρέας στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί χημικές ουσίες-δηλητήριο.

Το σκυλάκι άρπαξε το κομμάτι και μέσα σε ελάχιστο χρόνο παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης. «Φάνηκα πάρα πολύ τυχερή γιατί η γειτόνισσά μου είχε τις κατάλληλες ενέσεις για να το σώσει», ανέφερε, τονίζοντας πως ο κίνδυνος παραμένει.

Η ίδια επεσήμανε ότι δυστυχώς ο στόχος είναι τα γατάκια, επηρεάζονται όλα τα ζώα και εξέφρασε την ανησυχία της για τα παιδιά που παίζουν στην περιοχή. «Το να βάλεις φόλες σε μια κατοικημένη περιοχή, έξω από το σπίτι κάποιου, είναι έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο κτηνίατρος που εξέτασε το περιστατικό τής είπε ότι το δηλητήριο ήταν τόσο ισχυρό, που «αν ένα μικρό παιδί άγγιζε το κομμάτι και μετά έβαζε το χέρι του στο στόμα, μπορούσε να πάθει μεγάλη ζημιά».

Τόνισε επίσης ότι έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες στο Αστυνομικό Σταθμό Ζυγίου.

Τόνισε πως «μια κάτοικος της περιοχής έχασε τα ζωάκια της, αφού της έριξαν το δηλητήριο μέσα στην αυλή της», επισημαίνοντας πως «είναι αδιανόητο, εν έτει 2025, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να ρίχνουν φόλες σε κατοικημένες περιοχές».

