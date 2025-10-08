Βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Κύπρου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εξάλλου, σε ισχύ βρισκόταν κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, αφού η Κύπρος επηρεάστηκε από βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία "BARBARA".

Στη σελίδα στο Facebook, πολλά μέλη κατέγραψαν τις βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχής του νησιού.

Δείτε το βίντεο:

Προβλήματα από τις βροχοπτώσεις

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κέττης, στην Επαρχία Πάφου σημειώθηκαν δύο περιστατικά που σχετίζονταν με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το ένα αφορούσε άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε κυκλικό κόμβο, ενώ στο δεύτερο, σε ξενοδοχειακή μονάδα, η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα αλλά υποχώρησε από μόνη της πριν χρειαστεί επέμβαση.

Παράλληλα, λόγω των ισχυρών ανέμων η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις περιπτώσεις σπινθηρισμών από ηλεκτρικά καλώδια της ΑΗΚ, μία στην Επαρχία Αμμοχώστου και δύο στη Λάρνακα. Τα περιστατικά αυτά διεκπεραιώθηκαν άμεσα σε συνεργασία με τα συνεργεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

