Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, ωστόσο μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση, για να βρεθεί αισθητά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο.