Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο ΕΟΑ Πάφου για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, προσθέτοντας πως το πρώτο πέρασμα του καιρικού φαινομένου «Μπάρμπαρα» δεν προκάλεσε ουσιαστικά προβλήματα στην πόλη και την επαρχία Πάφου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου αυτή την περίοδο και εν αναμονή της χειμερινής περιόδου με τα πρωτοβρόχια και τις καταιγίδες έχει προχωρήσει σε προγραμματισμένες επιθεωρήσεις.

Όσον αφορά τα όμβρια ύδατα, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες, ειδικότερα - και ενόψει του καιρικού φαινομένου "Μπάρμπαρα" - όλα τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου βρίσκονταν και βρίσκονται σε επιφυλακή και εγρήγορση και προχώρησαν σε καθάρισμα των σχαρών και των οχετών, τόσο στον Δήμο Πάφου αλλά και στον Δήμο Ιεροκηπίας, σε συνεργασία με τις οικείες τοπικές αρχές.

Στόχος όλων μας, σημείωσε ο κ. Πιττοκοπίτης, είναι να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσάρεστη εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ