Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα έκθεση αναφορικά με καταγγελία που στρεφόταν εναντίον του τέως Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), κ. Κωνσταντίνου Παρμακλή και άλλων προσώπων. Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από έγκριση του Επιτρόπου Διαφάνειας για άρση της απαγόρευσης δημοσιοποίησης, καθώς κρίθηκε ότι η υπόθεση άπτεται του δημόσιου συμφέροντος.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από παραπομπή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατόπιν καταγγελίας του τότε Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΣΥΛ, Παύλου Νικολάου. Η Αρχή διόρισε δύο λειτουργούς επιθεώρησης, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτεταμένη διερεύνηση με 25 ακροάσεις, 14 μάρτυρες και εξέταση 186 τεκμηρίων.

Σύμφωνα με την 228σέλιδη έκθεση, εξετάστηκαν περίπου 70 επί μέρους καταγγελίες. Από αυτές, τέσσερις περιπτώσεις εγείρουν ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας από τον κ. Παρμακλή, ενώ τέσσερις άλλες σχετίζονται με πιθανά πειθαρχικά παραπτώματα, τόσο του ιδίου όσο και λειτουργών του ΣΥΛ.

Μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, περιλαμβάνονται:

Διαγωνισμός για συστήματα σκίασης: Ο κ. Παρμακλής φέρεται να συμμετείχε σε διαδικασία όπου υπήρχε συγγενική σχέση με τον διευθυντή της εταιρείας που έλαβε το έργο, παραβιάζοντας τις αρχές αμεροληψίας και τους σχετικούς κανονισμούς δημοσίων συμβάσεων.

Έρευνα του 2015: Ο πρώην διευθυντής φέρεται να έδωσε εντολή για εκ νέου διερεύνηση παλαιού διαγωνισμού μετά από οκτώ χρόνια, αναθέτοντας την υπόθεση σε λειτουργό με τον οποίο ο καταγγέλλων είχε προσωπική αντιπαλότητα, γεγονός που θεωρήθηκε εκδικητικό και ενδεχομένως καταχρηστικό.

Ανάθεση για ιστοσελίδα: Εντοπίστηκαν ενδείξεις αυθαίρετης κατάτμησης συμβάσεων για αποφυγή διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και υποψίες σύγκρουσης συμφερόντων.

Διαγωνισμός για υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων: Ο κ. Παρμακλής φέρεται να απέστειλε προσφορές ανταγωνιστών σε συγκεκριμένη εταιρεία ώστε να επιτύχει χαμηλότερη τιμή, πράξη που συνιστά παραβίαση των αρχών ίσης μεταχείρισης.

Η Αρχή, υιοθετώντας πλήρως το πόρισμα των επιθεωρητών, αποφάσισε την αποστολή του φακέλου στον Γενικό Εισαγγελέα για αξιολόγηση τυχόν ποινικών ευθυνών, καθώς και στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο αθωότητας των εμπλεκομένων.

Η Αρχή επισημαίνει πως, πέραν της σημερινής ανακοίνωσης, δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις επί της υπόθεσης.

Δείτε εδώ αυτούσιο το πόρισμα της Αρχής.