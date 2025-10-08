Η αστυνομία των ΒΒ επιβεβαίωσε ότι στις 2 Οκτωβρίου, ένας Ελληνοκύπριος καταδικάστηκε από το Δικαστήριο των ΒΒ στη Δεκέλεια, σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για κατοχή ναρκωτικών κατηγοριών Α και Β, με σκοπό την προμήθεια.

Ο 52χρονος από την Ξυλοφάγου, ο οποίος ήταν ήδη καταζητούμενος για παρόμοια αδικήματα, είχε συλληφθεί κοντά στο χωριό του στις 6 Μαΐου, αρχικά για κατοχή μόλις ενός γραμμαρίου κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και παρέμεινε υπό κράτηση από τότες. Η εγκληματολογική ανάλυση του κινητού του τηλεφώνου τον συνέδεσε με την προμήθεια ναρκωτικών, οδηγώντας τον σε πολύ σοβαρότερες κατηγορίες και ποινή από τον Ανώτερο Δικαστή στη Δεκέλεια.

Ο Υπαστυνόμος Φάνος Χριστοδούλου εξήρε το έργο της Ομάδας Κοινοτικής Δράσης, σημειώνοντας ότι τα ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ανάγκασαν τον κατηγορούμενο να αλλάξει την αρχική του δήλωση από «αθώος» σε «ένοχος».

Είπε: «Καταρχάς, πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ποινή που του έχει επιβληθεί από το δικαστήριο καθώς στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε τέτοια εγκλήματα. «Συγχαίρω την εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών μας, επειδή αν και ένα γραμμάριο κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης δεν ακούγετε μεγάλη ποσότητα, τον συνέδεσαν με προμήθεια ναρκωτικών και θα βρίσκεται πλέον πίσω από τα κάγκελα για πολύ καιρό.

«Αρχικά δήλωσε «αθώος» αλλά όταν παρουσιάστηκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία τον ανάγκασαν ν’ αλλάξει την αρχική του δήλωση και αυτό έγινε χάρη στην εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών που διερευνούσαν την υπόθεση».

