Ομαλά προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του νέου υπόστεγου συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών από την εταιρεία Bird Aviation, μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (EBE) Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του ΕΒΕ Λάρνακας αναφέρεται ότι «οι εργασίες για το έργο προχωρούν ομαλά και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το έργο υλοποιείται στον χώρο του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας, ο οποίος αξιοποιείται με τρόπο που συνδυάζει τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών».

Προστίθεται πως «στόχος του έργου είναι να παραδοθεί ακόμη μια νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες συντήρησης, με γνώμονα την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα αεροναυπηγικής».

Πηγή: ΚΥΠΕ