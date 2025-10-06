Αίσθηση προκαλεί βίντεο, το οποίο καταγράφει «αδέσποτο» λάστιχο φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok πολίτης καταγράφει τη στιγμή που ένα λάστιχο κυλάει στον αυτοκινητόδρομο, βάζοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς.

Τελικά, το λάστιχο... επιστρέφει στον ιδιοκτήτη, έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος σταμάτησε στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου.

Δείτε το βίντεο:

