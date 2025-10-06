Στο Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να μεταφερθούν οι οδηγοί τριών αυτοκινήτων από τα πέντε συνολικά που συγκρούστηκαν το απόγευμα στη λεωφόρο Ελευθερίας στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «γύρω στις 5.30 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, σημειώθηκε τροχαία σύγκρουση πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα, και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Ελευθερίας, δηλαδή στο δρόμο μεταξύ του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς και Λάρνακας».

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, εξετάσεις και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

«Οι τρεις από τους πέντε οδηγούς των οχημάτων, θα μεταφερθούν σε Νοσοκομείο για να τύχουν ιατρικών εξετάσεων, ώστε να διαφανεί εάν έχουν υποστεί οποιοδήποτε τραυματισμό. Στα πέντε οχήματα δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες πέραν των οδηγών», σημειώνεται.

Η Τροχαία Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

