Τα ονόματα από το σημείωμα έχουν απαλειφθεί.

Σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη προέβη η εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση της ανεξιχνίαστης δολοφονίας του εθνοφρουρού, Θανάση Νικολάου.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή προβλήθηκε το χειρόγραφο σημείωμα που άγνωστοι τοποθέτησαν σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή της Λεμεσού και ενημέρωσαν τη μητέρα του να το παραλάβει.

Το σημείωμα παραλήφθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2022 και είναι εις γνώση των Αρχών από την πρώτη ώρα.

Ακολουθεί ευκρινής αναδιατύπωση του χειρόγραφου σημειώματος:

Α και Β (σσ: αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα) στρατιωτικοί (υψηλά ιστάμενοι) διακινούν ναρκωτικά με τα αυτοκίνητα του στρατού! Κανείς δεν υποψιάζεται ένα στρατιωτικό όχημα *Μαζί τους ο γιος του Γ. (κάτοχος γνωστής εμπορικής επωνυμίας)

Μαζί τους και ο γιος του Δ. πρώην αξιωματούχου (στο χειρόγραφο αναγράφεται το αξίωμα, αλλά δεν το δημοσιεύουμε). Μαζί τους και ο γιος του Β.Ο Θανάσης τους υποψιάζεται, του ζητούν να μπει στο κύκλωμα και αρνείται!

Τον μεταθέτουν στα γραφεία, πάνω στα computers… (εννοεί του στρατοπέδου - για να μη βλέπει;)Εκεί για κακή του τύχη εμπιστεύεται στην Ε, πρώην γυναίκα του Β και μητέρα του γιου του Β την διακίνηση ναρκωτικών. Δεν γνωρίζει ότι η Ε είναι μητέρα του.Αυτή για να σώσει το γιο της κυρίως, προειδοποιεί τον Α και τον Β.

Ο Α εν τω μεταξύ είναι συμπέθερος τώρα της Ε και του Β γιατί τα παιδιά τους είναι μαζί. Έτσι σχεδιάζεται ο φόνος. Ο δε γιος του Γ σκότωσε και τον γιατρό της τάδε κλινικής (στο χειρόγραφο αναγράφεται η κλινική αλλά δεν το δημοσιεύουμε).

Βρέθηκε στο ισόγειο νεκρός. Τον έσπρωξε τον γιατρό γιατί τον πήρε είδηση όταν δούλευαν στα ασθενοφόρα της τάδε κλινικής (στο χειρόγραφο αναγράφεται η κλινική αλλά δεν το δημοσιεύουμε) αργότερα. Πιθανόν να διακινούσαν και με τα ασθενοφόρα.

*Ερεύνησε ποιος δούλευε στα ασθενοφόρα της τάδε κλινικής γιατί δεν είμαι σίγουρη αν άκουσα καλά. Αλλά νομίζω ο γιος του Γ.

