Ανάρτηση με αφορμή το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής Μεσημέρι και Κάτι έκανε η Ανδριάνα Νικολάου. Η μητέρα του αδικοχαμένου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου μεταξύ άλλων καλεί κάποιους, να προβληματιστούν επιτέλους.

«Φτάνει το κουκούλωμα του φόνου για να γλυτώσουν τούς φονιάδες και τούς συνένοχους που το συγκάλυψαν!!!

Διαβάστε επίσης: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ιδού το σημείωμα με τους φονιάδες του Θανάση

Δεν φτάνει που τον σκότωσαν, τον είπαν και φονιά τού εαυτού του επειδή δεν είναι εν ζωή να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτο του!!! Πού γίνονται αυτά; στην μαρτυρική Κύπρο της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και της συγκάλυψης που γέμισε ο τόπος με άθεους και ασυνήδειτους!!!», ανέφερε η Ανδριάνα Νικολάου.