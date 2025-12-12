Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πρόταση νόμου, η οποία εισάγει υποχρεωτική φωτεινή σήμανση στα οχήματα που μεταφέρουν κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης για έλεγχο ταχύτητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ρύθμιση τροποποιεί το άρθρο 12 του βασικού νόμου και προβλέπει ότι κάθε όχημα που τοποθετεί κινητή κάμερα θα πρέπει να φέρει ενεργοποιημένη φωτεινή ένδειξη στην οροφή του.

Η αλλαγή στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην αποτροπή των κινδύνων που έχουν ήδη διαπιστωθεί από τη μέχρι σήμερα πρακτική. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι ταχύτητας λειτουργούν με τρόπο ξεκάθαρο προς τους πολίτες και δεν εκλαμβάνονται ως μηχανισμός εισπρακτικού χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολόγηση, η ορατότητα των κινητών καμερών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την πρόληψη ατυχημάτων και την εύρυθμη λειτουργία των ελέγχων. Η θεσμική παρέμβαση επιδιώκει να διορθώσει μια στρέβλωση που δημιουργούσε ανασφάλεια και αντιδράσεις, χωρίς να αποδυναμώνει τον ρόλο της φωτοεπισήμανσης στην καταπολέμηση των σοβαρών τροχαίων παραβάσεων.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια στους ελέγχους αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας. Η συζήτηση για τη βελτίωση του πλαισίου φωτοεπισήμανσης πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό προς τον πολίτη.

Το Κίνημα συνεχίζει να προωθεί ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την προσβασιμότητα των δημόσιων πολιτικών, με καθαρές θέσεις και συγκεκριμένες λύσεις.