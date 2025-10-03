Με δέκα επιβαίνοντες ελλιμενίστηκε στις 17:00 το απόγευμα το πλοιάριο που κατευθύνονταν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο συμμετείχε στο στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου Άνθιμος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το πλοιάριο επιθυμούσε να ελλιμενιστεί στο Λιμανάκι του Λατσιού αρχικά, ωστόσο επειδή δεν υπήρχε χώρος στο Λατσί ζητήθηκε να μεταβεί στην Πάφο και μετά από σχετικό έλεγχο όλων των χαρτιών του και των πιστοποιητικών και αφού όλα ήταν νόμιμα δέχτηκαν τον ελλιμενισμό του στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Σύμφωνα με τον ΓΔ της Αρχής Λιμένων, «έχουμε προβεί σε έλεγχο όλων των εγγράφων και πιστοποιητικών του σκάφους Σειρήν και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η ισχύς τους».

Επιπρόσθετα ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το σκάφος έγινε αποδεκτό την στιγμή που δεν παραβιάστηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως στο "Σειρήν" επιβαίνουν 10 άτομα.

Σ’ αυτή την φάση συνέχισε, γίνονται όλες οι νόμιμες διαδικασίες με την Αστυνομία και την Λιμενική τα μέλη των οποίων προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους ώστε να διαφανεί εάν είναι Ευρωπαίοι πολίτες, ή αν είναι πολίτες τρίτων χωρών και λοιπά.

