Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, να δεχθούμε αίτημα για ελλιμενισμό σε λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεύτερου σκάφους που συμμετείχε στον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Πρόσθεσε πως στη χθεσινή περίπτωση με το πλοίο που υπέβαλε αίτημα για ελλιμενισμό και τελικά εισήλθε στο λιμάνι της Λάρνακας αργά το βράδυ, «σε καμία των περιπτώσεων δεν θα υπήρχε το ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να μην ανταποκριθεί σε μία έκκληση για κατάπλευση πλοίου που βρισκόταν στα χωρικά μας ύδατα ενώ υπήρχαν σ’ αυτό δύο πρόσωπα, τα οποία αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα υγείας. Στα δύο πρόσωπα παρασχέθηκε από προσωπικό ασθενοφόρου που μετέβη στο λιμάνι Λάρνακας η σχετική ιατρική βοήθεια και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν για νοσηλεία σε Νοσοκομείο».

Ακόμα, «παρασχέθηκε στο πλοίο και στους επιβαίνοντες οποιαδήποτε βοήθεια ζητήθηκε σύμφωνα πάντοτε με τις νενομισμένες διαδικασίες. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει στην πράξη ότι ανταποκρίνεται με ένα πολύ καταλυτικό τρόπο στον ανθρωπιστικό της ρόλο, σύμφωνα πάντα με τις Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς της υποχρεώσεις», τόνισε.

Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «ενδεχομένως αργά σήμερα να έχουμε αίτημα και από ένα άλλο πλοίο για ελλιμενισμό σε λιμάνι της Δημοκρατίας, αίτημα στο οποίο ασφαλώς και θα ανταποκριθούμε όπως έγινε και στη χθεσινή περίπτωση. Επίσης θα παράσχουμε όλη τη βοήθεια που χρειάζεται, ακολουθώντας φυσικά όλες τις νενομισμένες διαδικασίες αλλά πάντοτε εντός των διεθνών μας υποχρεώσεων» σημείωσε.

