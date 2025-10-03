Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών / Προεδρικό Μέγαρο, προγραμματίζει σήμερα το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η ώρα 06:00μ.μ. και σε αυτήν αναμένεται να λάβουν μέρος και άλλες οργανώσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Διαβάστε επίσης: Ποιο λόγο επικαλείται η Αστυνομία για την ένταση στην εκδήλωση διαμαρτυρίας