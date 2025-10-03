Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, τοποθετήθηκε για τα γεγονότα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, εξηγώντας βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας και απαντώντας στις καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας.

Όπως ανέφερε, αρχικά στο σημείο βρέθηκαν μόλις πέντε αστυνομικοί, καθώς η εκδήλωση είχε γνωστοποιηθεί χωρίς να υπάρχει εικόνα για τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ωστόσο, όσο η κατάσταση εξελισσόταν, ο αριθμός των διαδηλωτών αυξήθηκε και έφτασε περίπου τα 200 άτομα, τα οποία απέκλεισαν και τις δύο λωρίδες της κυκλοφορίας. Η αστυνομία, σύμφωνα με την κα. Λαμπριανίδου, ζήτησε να ενημερωθεί ποιος είναι ο διοργανωτής ώστε να υπάρχει συνεννόηση, όμως κανένα από τα παριστάμενα οργανωμένα σύνολα δεν ανέλαβε τον συντονισμό της κινητοποίησης.

Η ίδια τόνισε ότι οι διαδηλωτές κλήθηκαν επανειλημμένα να μετακινηθούν στα πεζοδρόμια, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να συνεχιστεί ειρηνικά η διαμαρτυρία. Ωστόσο, δεν υπήρξε συνεργασία, με αποτέλεσμα να ζητηθεί ενίσχυση και να φτάσει στο σημείο η αντιοχλαγωγική ομάδα. Σύμφωνα με την κα. Λαμπριανίδου, δόθηκαν εκ νέου προειδοποιήσεις, ενώ οι διαδηλωτές ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γινόταν χρήση βίας. Όπως σημείωσε, αυτό ακούγεται και στα ίδια τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα από τους διαμαρτυρόμενους.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας παραδέχθηκε ότι ακολούθησε συμπλοκή και έγινε χρήση αναλογικής βίας, καθώς και χημικών μέσων. Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχουν επίσης βίντεο από τα κοινωνικά δίκτυα που δείχνουν επιθέσεις διαδηλωτών εναντίον αστυνομικών. «Στόχος μας είναι οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους να συνέρχονται ειρηνικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρέπει παράλληλα να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα των υπόλοιπων πολιτών και να υπάρχει συνεργασία με τις αρχές.

Ερωτηθείσα για τις καταγγελίες περί υπέρμετρης βίας, η κα. Λαμπριανίδου υπογράμμισε ότι ήδη διερευνώνται. Ειδική αναφορά έκανε στην περίπτωση δημοσιογράφου, η οποία καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς. «Ενημερώθηκα χθες το βράδυ, ζήτησα πρόσθετες πληροφορίες και σήμερα άκουσα την ίδια την κοπέλα σε ραδιοφωνική της τοποθέτηση. Αν θεωρεί ότι υπήρξε χρήση υπέρμετρης βίας εναντίον της, την παρακαλώ να μεταβεί σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό και να υποβάλει καταγγελία. Θα το διερευνήσουμε», ανέφερε.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η αστυνομία προχώρησε σε δυναμικότερη παρέμβαση μόνο αφού εξαντλήθηκαν τα περιθώρια συνεργασίας και οι διαδηλωτές δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση του πλήθους, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε κανονικά. «Σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε η κα. Λαμπριανίδου.

Αστυνομική Ανακοίνωση σχετικά με τη χθεσινή διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείου Εξωτερικών

Η χθεσινή διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Προεδρικό, είχε προγραμματιστεί χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση της Αστυνομίας, όπως προνοείται στη σχετική Νομοθεσία, η οποία παρότι όχι υποχρεωτική, συστήνεται από την Αστυνομία ν´ ακολουθείται για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής της συγκέντρωσης. Παρά ταύτα όμως, η συγκεκριμένη διαμαρτυρία εμπίπτει στις πρόνοιες της «αυθόρμητης ή έκτακτης ειρηνικής συγκέντρωσης».

Όταν άρχισαν πολίτες να μαζεύονται έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε με μικρό αριθμό μελών της, με σκοπό τη διατήρηση της τάξης, αφού δεν ήταν ενήμερη ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, μαζεύτηκαν περίπου 150-200 άτομα και απέκοψαν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο και ταυτόχρονα παρακωλύοντας την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή. Παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν επί τόπου δεν εντοπίστηκε διοργανωτής της συγκεκριμένης διαμαρτυρίας, ώστε ο Υπεύθυνος Αστυνόμευσης να μπορέσει να διαβουλευτεί με οποιονδήποτε.

Έστω και αν τελικά ο χαρακτήρας της διαμαρτυρίας ήταν αυθόρμητος, θα μπορούσε ακόμα και σε αυτό το στάδιο να οριζόταν συγκεκριμένος διοργανωτής για σκοπούς συντονισμού και συνεργασίας. Έγιναν συστάσεις στους συμμετέχοντες να μετακινηθούν στα πεζοδρόμια ώστε να μην επηρεάζεται η κυκλοφορία αλλά δεν συμμορφώθηκαν με τις συνεχείς υποδείξεις της Αστυνομίας. Ως εκ τούτου, κλήθηκαν ενισχύσεις για αποκατάσταση της τάξης, αφού πλέον ήταν άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών.

Με την άφιξη της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας, έγιναν εκ νέου συστάσεις στους συμμετέχοντες με σκοπό να μετακινηθούν ώστε να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία, ωστόσο αυτοί δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις των μελών μας και ως εκ τούτου τα μέλη μας παρενέβησαν χρησιμοποιώντας ανάλογη βία και χρήση ατομικού σπρέι, αφού στην προσπάθεια απώθησης των συμμετεχόντων, δέχθηκαν σπρωξίματα και αντίσταση.

Η Αστυνομία σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο όμως πρέπει να εκδηλώνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει δικαιώματα τρίτων, να μην θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να μην διαταράσσει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

