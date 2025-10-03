Η Σάββια Λεωνίδου, η οποία εκ γενετής έχει οπτικές δυσκολίες και πιο συγκεκριμένα πάσχει από ανιρίδια, μίλησε στο «Μεσημέρι Και Κάτι» σχετικά με τις καθημερινές προκλήσεις που αφορούν την ίδια, αλλά και όλα τα άτομα που έχουν δυσκολίες στην όραση. Παρά τα ζητήματα που παρουσιάζονται η Σάββια συνεχίζει να δίνει την καθημερινή της μάχη.

Αρχικά, να σημειωθεί ότι η ανιρίδια η οποία είναι οπτική αναπηρία, κατά την Σάββια Λεωνίδου, προκαλεί μειωμένη όραση και είναι κληρονομική πάθηση.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, η Σάββια έλαβε τα κατάλληλα βοηθήματα όπως «μαθήματα στήριξης, μεγεθύνσεις κειμένων σε γραπτή μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική».

Η Σάββια τη δεδομένη στιγμή εργάζεται ως τηλεφωνήτρια στη Δημόσια Υπηρεσία, ενώ της αρέσει να ενασχολείται παράλληλα με τη μουσική, το θέατρο, αλλά και τη ζωγραφική. Επιπρόσθετα, μέσω της Σχολής Τυφλών εντάχθηκε στο «Πρόγραμμα Γραμμικής», αλλά και στη δημιουργία κατασκευών με πηλό.

Ένα σημαντικό ζήτημα που ανέφερε η Σάββια είναι η μετακίνηση, δηλαδή, ο τρόπος που μεταφέρονται τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) στους δημόσιους και όχι μόνο χώρους. Πιο συγκεκριμένα, οι υποδομές και τα μέσα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλα. Η Λεωνίδου σημείωσε ότι το να λαμβάνει βοήθημα κάποιο άτομο με αναπηρία, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διακίνησης του μέσω «ταξί» δεν είναι αρκετό, διότι τα συγκεκριμένα οχήματα είναι «ασύμφορα». Επίσης, η Σάββια έκανε αναφορά στις προκαταλήψεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα πάντοτε να εργαστεί κάποιο άτομο με αναπηρία με σχετική ευκολία, λόγω μη κατάλληλων εργασιακών συνθηκών.

