Παρά τη γενικότερη σταθερότητα των τιμών και το αρνητικό πρόσημο πληθωρισμού τους τελευταίους πέντε μήνες, οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά για βασικά προϊόντα, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Σεπτεμβρίου 2025, όπως τον ανέλυσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Τα κυριότερα συμπεράσματα του Συνδέσμου Καταναλωτών ήταν ότι τους τελευταίους πέντε μήνες οι τιμές παραμένουν κατά κανόνα σταθερές με αρνητικό πρόσημο πληθωρισμού. Παρ’ όλη όμως τη σταθερότητα, οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών παραμένουν σε ψηλά επίπεδα.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σ΄ ένα χρόνο, παρουσίασε ο καφές με ποσοστό 17,92%, το κακάο και η σοκολάτα με 15,76% και το βοδινό και μοσχάρι με 15,57%. Τη μεγαλύτερη μείωση σ’ ένα χρόνο παρουσίασαν οι πατάτες με ποσοστό 43,08%, το ελαιόλαδο 29,59% και τα λαχανικά με 17,94%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σ΄ ένα μήνα παρουσίασαν τα φρέσκα λαχανικά εκτός πατατών και βολβών με ποσοστό 19,81%, Τα φρέσκα λαχανικά με 12,48% και τα είδη υπόδησης για βρέφη και παιδιά με 9,59%.

Τη μεγαλύτερη μείωση σ’ ένα μήνα κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές με ποσοστό 21,80%, οι υπηρεσίες μεταφορών με 18,22% και οι συνδρομές σε τηλεοπτικούς σταθμούς με ποσοστό 7,59%.

