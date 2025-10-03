Από σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή η αναστολή της ισχύος του Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας (MOT) για χιλιάδες οχήματα που δεν έχουν υλοποιήσει την ανάκληση για αντικατάσταση ελαττωματικού αερόσακου.

Η αναστολή αφορά οχήματα για τα οποία έχει παρέλθει η 8μηνη προθεσμία που είχε καθοριστεί με την Εγκύκλιο 8/2025, τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το πρώτο κύμα αναστολών θα εφαρμοστεί από τις 3 έως τις 30 Οκτωβρίου 2025, με διαφορετική ημερομηνία ανά μάρκα οχήματος, βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις κατασκευάστριες εταιρείες.

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν την καταληκτική ημερομηνία ανάκλησης για το όχημά τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.gov.cy/mtcw

Παρά τις εκτεταμένες ενημερωτικές εκστρατείες, περίπου 16.900 οχήματα -δηλαδή το 20% του αρχικού αριθμού των 81.000- δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε αντικατάσταση του αερόσακου.

Οι εταιρείες Toyota και Honda εμφανίζουν το μεγαλύτερο αριθμό μη ανταπόκρισης, με 5.000 και 2.000 οχήματα, αντίστοιχα.

Το ΤΟΜ ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί παράταση σε περιπτώσεις όπου δεν έχει κλειστεί ραντεβού.

Ωστόσο, για όσους έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού εντός Οκτωβρίου, θα επιτραπεί η αντικατάσταση μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού, αλλά όχι αργότερα από τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η 8μηνη προθεσμία υιοθετήθηκε ως εξαίρεση από τη γενική περίοδο των 18 μηνών, λόγω της σοβαρότητας του κινδύνου, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι κατασκευάστριες είχαν εκδώσει οδηγίες για άμεση ακινητοποίηση των οχημάτων.

Το ΤΟΜ κάλεσε τους ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία να εντοπίσουν εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανταλλακτικά, να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του Τμήματος για καθοδήγηση.

Εξάλλου, το ΤΟΜ σημειώνοντας πως, με δεδομένο ότι τα αναπηρικά οχήματα εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης, καλεί όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει ραντεβού για αντικατάσταση του αερόσακου, να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο τηλεφωνικό κέντρο (τηλ. 22-600500).

Για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης εντός του μήνα Οκτωβρίου, θα δοθεί το περιθώριο να προβούν στην υλοποίηση μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025, σημείωσε.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επεσήμανε πως θα εξετάσει κατά προτεραιότητα κάθε περίπτωση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις εταιρείες, με στόχο τη στήριξη των χρηστών αναπηρικών οχημάτων και τη διασφάλιση της δυνατότητας μετακίνησής τους.

Διαβάστε επίσης: Takata: Διορία μέχρι 31/10 για όσους έχουν ραντεβού - Τι ισχύει για αναπηρικά