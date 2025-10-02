Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε ανακοίνωση αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των αναπηρικών οχημάτων, τα οποία επηρεάζονται από τις ανακλήσεις των αερόσακων, και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση πρακτικών λύσεων.

Με δεδομένο ότι τα αναπηρικά οχήματα εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης, το Τμήμα καλεί όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει ραντεβού για αντικατάσταση του αερόσακου, να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο τηλεφωνικό κέντρο (τηλ. 22-600500).

Όμως, για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για υλοποίηση της ανάκλησης εντός του μήνα Οκτωβρίου, θα δοθεί το περιθώριο να προβούν στην υλοποίηση μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα εξετάσει κατά προτεραιότητα κάθε περίπτωση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις εταιρείες, με στόχο τη στήριξη των χρηστών αναπηρικών οχημάτων και τη διασφάλιση της δυνατότητας μετακίνησής τους.

