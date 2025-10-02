Έκκληση σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με αερόσακους Τακάτα να προβούν σε ενέργειες σε σχέση με την ανάκληση των εξαρτημάτων, απηύθυνε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, είπε, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες Toyota και 2.000 ιδιοκτήτες οχημάτων Honda δεν έχουν ανταποκριθεί «και αντιλαμβάνεστε ότι ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, δεν μπορεί να υπάρχει αναβολή».

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης και ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να δοθεί παράταση σε σχέση με τις ανακλήσεις οχημάτων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από 3 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι ακινητοποιήσεις οχημάτων σταδιακά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν γνωστοποιηθεί οι ανακλήσεις, με εξαίρεση αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για να γίνουν ανακλήσεις των εξαρτημάτων τους».

Σημειώνοντας ότι είχε δοθεί μια οκτάμηνη προθεσμία από την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο, είπε ότι η προθεσμία έχει εκπνεύσει. «Παρόλα αυτά, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα δοθεί μια παράταση σε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στις διευθετήσεις και έχουν κλείσει ραντεβού», πρόσθεσε.

«Απευθύνουμε για ακόμα μια φορά έκκληση στους συμπολίτες μας, δυστυχώς, είναι πολλοί που μέχρι σήμερα δεν έχουν κλείσει καν ραντεβού για να προχωρήσουν σε ανάκληση των εξαρτημάτων», είπε.

Ως Κυβέρνηση, είπε ακόμη, «έχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για να μπορέσει να απαντηθεί αυτό το ζήτημα», προσθέτοντας ότι έχει εκδοθεί σήμερα συγκεκριμένη ανακοίνωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. «Μπορούν οι πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών όπου υπάρχουν μέσα συγκεκριμένες ανακλήσεις, αλλά θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας, όπως επίσης και οι εταιρείες που θα προχωρήσουν σε ανακλήσεις, να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατόν», είπε ακόμη.

Σημείωσε ότι είναι σταδιακή η ακινητοποίηση των οχημάτων και δεν είναι για όλους που λήγει η προθεσμία στις αρχές Οκτωβρίου, όπως αυτοί, για παράδειγμα, που έχουν ραντεβού στα τέλη Οκτωβρίου.

