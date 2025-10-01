Γεμιστήρες με σφαίρες, κινητά τηλέφωνα και διάφορα έγγραφα εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα ενός εκ των καταζητούμενων για την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε εναντίον 42χρονου, το βράδυ της Δευτέρας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, διεξήχθη ερευνα στο διαμέρισμα ενός εκ των δύο καταζητούμενων, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν δύο γεμιστήρες πιστολιού με αριθμό σφαιρών, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα και έγγραφα όπως ταυτότητες και διαβατήρια.

Τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν για εξετάσεις ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προς εντοπισμό των δύο καταζητούμενων, έναν 44χρονο Ρώσο και εναν 39χρονο Ελλαδίτη.

Υπενθυμίζεται ότι καταζητούνται οι DAVID GAZZAEV από τη Ρωσία, 44 ετών και ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΑΡΙΔΗΣ από την Ελλάδα, 39 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 29/9/2025, στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25805057 με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Διαβάστε επίσης: Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες των καταζητούμενων