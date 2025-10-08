Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα επέκρινε τις δηλώσεις της Yπουργού Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν, η οποία δήλωσε ότι η Μόσχα παραβίασε τις αρχές της Συμφωνίας του Ελσίνκι για τις διεθνείς σχέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως «απροκάλυπτο ψέμα».

Μάλιστα, παρέθεσε παραδείγματα και άλλων χωρών που κατά τα λεγόμενα της έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, υπονοώντας ότι η Ελλάδα το 1974 στην Κύπρο το παραβίασε επίσης.

Αναλυτικά η δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα στο Telegram αναφέρει: «Η Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν αναφέρει: "Οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν καθεμία από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι. Τις ίδιες αρχές που βοήθησε να αναπτυχθούν πριν από πενήντα χρόνια".