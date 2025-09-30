Καταζητούνται οι DAVID GAZZAEV από τη Ρωσία, 44 ετών και ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΑΡΙΔΗΣ από την Ελλάδα, 39 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 29/9/2025, στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25805057 με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Διαβάστε επίσης: Γκανγκστερικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Λεμεσό - Πώς έγινε η απόπειρα φόνου