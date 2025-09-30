Οικονομικές διαφορές φαίνεται να κρύβονται πίσω από την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε χθες το απόγευμα, σε ώρα αιχμής, σε χώρο πολυτελούς ξενοδοχείου της Λεμεσού.

Δράστης και θύμα έδωσαν ραντεβού στην καφετέρια του ξενοδοχείου και λίγη ώρα αργότερα βγήκαν σε ανοικτό χώρο, όπου μαζεύτηκαν και άλλα 8 περίπου άτομα, φίλοι των δύο.

Εκεί υπήρξε ένταση και μικροεπεισόδιο στο οποίο συμμετείχαν και κάποια άλλα πρόσωπα, με αποτέλεσμα ο δράστης να ανασύρει από το τσαντάκι που κρατούσε, πυροβόλο όπλο και να ρίξει εξ επαφής εναντίον του θύματος ηλικία 42 ετών. Η σφαίρα έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα.

Ο φερόμενος δράστης, ο ένας εκ των δύο που απεικονίζεται στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, εγκατέλειψε τη σκηνή πεζός.

Και οι δύο είναι γνωστοί των αστυνομικών αρχών και ένας τους έχει ήδη απασχολήσει και στο παρελθόν.

Ακολούθως φαίνεται πως δεύτερο πρόσωπο τον παρέλαβε με όχημα από άλλο σημείο και εξαφανίστηκαν.

Το όχημα που εικάζεται πως χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.

Το θύμα διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα σε νοσηλευτήριο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Οι ανακριτές μελετούν τα κλειστά κυκλώματα του ξενοδοχείου και κατέχουν αρκετές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες.

Στο χώρο του περιστατικού εντοπίστηκε ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου και διάφορα άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.