Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στο πάρκιγκ πολυτελούς ξενοδοχείου στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία σε ενημέρωσή της σήμερα το πρωί, (30/09), στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας όπου από προκαταρτικές εξετάσεις, φαίνεται να υπήρξε περιστατικό με τη συμμετοχή δέκα περίπου προσώπων, κατά τη διάρκεια του οποίου ρίχθηκε ένας πυροβολισμός με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα, ενός 42χρονου.

Στο χώρο του περιστατικού εντοπίστηκε ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου και διάφορα άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις εξετάσεις, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες δύο προσώπων, τα οποία αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την πιο πάνω υπόθεση.

