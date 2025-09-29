Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες προσώπων που αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σε σχέση με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεμεσό.

Καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25805057, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

