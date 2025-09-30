Το κεφάλαιο «διαφθορά» που απασχόλησε και στιγμάτησε βαριά τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κλήθηκε να σχολιάσει ο Γενικός Εισαγγελέας στο podcast «Tsouroullis Uncensored».

«Δεν είμαστε το πιο διεφθαρμένο κράτος του κόσμου και δυστυχώς προσπαθούμε μόνοι μας ή κάποιοι από μας να αποδείξουμε ότι είμαστε το πιο διεφθαρμένο κράτος του κόσμου. Τους βολεύει γιατί ουσιαστικά θα παρουσιαστούν ως ηγέτες, εκείνοι, που θα λύσουν το πρόβλημα» τόνισε.

Με την συζήτηση αναπόφευκτα να καταλήγει στη εποχή των χρυσών διαβατηρίων και της διακυβέρνησης Αναστασιάδη.

«Υπάρχει μία έρευνα, η οποία συνεχίζει εδώ και πολύ καιρό και μας έχουν πει ότι πολύ σύντομα θα έρθει το πόρισμα. Αν υπάρχει κάτι, το οποίο εμπλέκει τον τέως Πρόεδρο, που δεν το ξέρω και δεν μπορώ να προδικάσω, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να πάρω και τις σχετικές μου αποφάσεις, αλλά το ότι διοριστήκαμε από τον συγκεκριμένο Πρόεδρο είναι γνωστό. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχει προκατάληψη», σημείωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

Την ίδια ώρα ο Γιώργος Σαββίδης υπογραμμίζει ότι δεν δίστασε και δεν διστάζει να διώξει επώνυμους.

«Έχει οδηγηθεί Επίτροπος προηγούμενης κυβέρνησης στο δικαστήριο, έχει οδηγηθεί τέως Υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης στο Δικαστήριο, έχει οδηγηθεί άλλος πρώην Υπουργός, πατέρας του άλλου, νυν εν ενεργεία Δήμαρχος, τέως Πρόεδρος της Βουλής. Όλοι αυτοί είναι επώνυμοι κι έχουν καταχωρηθεί υποθέσεις», πρόσθεσε.

Με την συζήτηση να οδηγείται στην πρόσφατη καταδίκη του πρώην Επιτρόπου, Γιάννη Γιαννάκη, ο Γενικός Εισαγγελέας καταλόγισε ευθύνες στον πρώην Γενικό Ελεγκτή για παρεμπόδιση του έργου της Νομικής Υπηρεσίας με συνέπειες στο τελικό κατηγορητήριο που συντάχθηκε εναντίον του.

«Μας κατηγόρησαν γιατί δεν βάλαμε το κατ’ ισχυρισμόν πλαστό πτυχίο, που έδωσε στον τέως Γενικό Ελεγκτή, όταν έκανε ανακρίσεις. Να διαβάσουν την απόφαση, τι ακριβώς είχαμε πει εμείς, τι είχε πει ο κ. Αγγελίδης στον κ. Μιχαηλίδη και πώς λανθασμένα ενήργησε ο κ. Μιχαηλίδης και πώς λανθασμένα και αντινομικά εξασφάλισε εκείνο το νέο, το πτυχίο, τότε, διότι του έκανε ποινική ανάκριση, χωρίς να δικαιούται και τον έβαλε σε τηλεφωνική γραμμή», επεσήμανε.

Με την σελίδα να γυρίζει στο κεφάλαιο «ισχυρισμοί Οδυσσέα Μιχαηλίδη» για την ομοφωνία των μελών του Ανώτατου. «Θεωρώ ότι είναι αδιανόητος και προσβλητικός».

Ο Γιώργος Σαββίδης σχολίασε και το καυτό θέμα των χιλιάδων κρατικών απόρρητων εγγράφων που έκαναν φτερά από τις Φυλακές και βρέθηκαν σε σπίτι αρχιδεσμοφύλακα.

«Η ενημέρωση, που είχα πρόσφατα είναι ότι είμαστε σε πολύ τελικό στάδιο και σύντομα το θέμα αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από μας. Με βάση τις ανακρίσεις και τις έρευνες, θα αξιολογηθεί ποια άτομα ή ποιο άτομο, ενδεχομένως, να ευθύνεται και για ποια αδικήματα ή για ποια, για ποιες παραβιάσεις, θα κινηθούν ποινικές διώξεις, αν αυτή θα είναι η απόφαση μας».

Ο Γενικός Εισαγγελέας τοποθετήθηκε και για το θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών, λέγοντας πως ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός.