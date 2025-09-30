Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, είναι φιλοξενούμενος στο 3ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy και ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Σημειώνεται ότι η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, πριν την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για την υπόθεση της καταφρόνησης Δικαστηρίου.

Ο Γιώργος Σαββίδης μιλά για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και το διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, τη σύγκρουση συμφέροντος, το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα, το Δίκαιο της ανάγκης, τη διαφθορά και τα «στραβά μάτια» σε επώνυμους.

Απαντά και σε όσα λέγονται για τη σύνδεση του ονόματός του με τον Νίκο Αναστασιάδη, που τον διόρισε, διευκρινίζοντας ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας οποιαδήποτε υπόθεση, η οποία να αφορά τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφέρεται και στις διαφωνίες, που έχει με τον νυν Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ένα από τα σοβαρά πλεονεκτήματα, που έχει η ανεξαρτησία του Θεσμού, τονίζει, είναι ότι μπορεί να εκφράζεται ανεξάρτητα από την βούληση της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Εκτενή αναφορά κάνει και στην ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα για το Τερματικό Βασιλικού και την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι με βάση τον ισχύοντα κανονισμό, από τη στιγμή, που ένα θέμα τυγχάνει χειρισμού από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν μπορεί να τύχει χειρισμού από τις τοπικές εθνικές Αρχές.

Στο ερώτημα γιατί δεν διέταξε έρευνα η Νομική Υπηρεσία, πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία, επιρρίπτει την ευθύνη στον τέως Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος, όπως σημειώνει, δεν έστελνε τις εκθέσεις του στην Υπηρεσία, προτιμώντας να ενημερώνει απευθείας τις ευρωπαϊκές Αρχές. Παράλληλα περιγράφει το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται σήμερα μία σειρά υποθέσεις, που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως οι υποθέσεις Συλλούρη – Τζιοβάνη, Σιζόπουλου, Γιαννάκη, Κούμα, Μητροπολίτη Ησαϊα, των απόρρητων εγγράφων των φυλακών και η υπόθεση ΤΑΚΑΤΑ.