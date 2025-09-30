Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς έχει στη διάθεσή της τρεις με τέσσερις ημέρες για να δώσει απάντηση στο σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Όπως ανέφερε, οι δυνατότητες για διαπραγμάτευση είναι περιορισμένες, καθώς οι βασικές απαιτήσεις παραμένουν σαφείς: η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η τήρηση «καλής συμπεριφοράς» από την πλευρά της οργάνωσης.

«Περιμένουμε την απάντηση της Χαμάς» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως η πρόταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αλλαγές.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αφήσουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

Trump: Hamas has three or four days to respond.



As Trump headed for Virginia to meet top military officers, he was asked questions about his proposed Gaza peace deal.



"We're just waiting for Hamas," he said, adding the group has three or four days to respond. ⬇️ pic.twitter.com/Dt6cqUZlvW — Sky News (@SkyNews) September 30, 2025

Πηγή: Πρώτο Θέμα