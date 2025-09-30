Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς έχει στη διάθεσή της τρεις με τέσσερις ημέρες για να δώσει απάντηση στο σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Όπως ανέφερε, οι δυνατότητες για διαπραγμάτευση είναι περιορισμένες, καθώς οι βασικές απαιτήσεις παραμένουν σαφείς: η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η τήρηση «καλής συμπεριφοράς» από την πλευρά της οργάνωσης.

«Περιμένουμε την απάντηση της Χαμάς» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως η πρόταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αλλαγές.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αφήσουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

Πηγή: Πρώτο Θέμα