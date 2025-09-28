Σε θανατηφόρα εξελίχθηκε η τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του συνοικισμού Λινόπετρας στη Λεμεσό. Νεκρός είναι ο Mohamed Al Ahmed, 34 ετών από τη Συρία, μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονη στην οδό Καντάρας στη Λινόπετρα, φθάνοντας στη συμβολή με τη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, το δυστύχημα συνέβη στις 12.30 το μεσημέρι, όταν 20χρονη που οδηγούσε σαλούν όχημα στην οδό Καντάτας στον συνοικισμό Λινόπετρας κινούμενη δυτικά, ανέκοψε την πορεία του άτυχου 34χρονου.

«Στην συμβολή με την λεωφόρο Αγίου Αθανασίου (η 20χρονη οδηγός) επιχείρησε στροφή δεξιά για να κατευθυνθεί βόρεια και ανέκοψε την πορεία του 34χρονου που κινείτο νότια στην Αγίου Αθανασίου» είπε ο κ. Χαραλάμπους.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό όπου, οι επί καθήκοντι ιατροί πιστοποίησαν το θάνατο του.

Στην 20χρονη οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη. Στη συνέχεια, η οδηγός συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσος: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 34χρονος- Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του