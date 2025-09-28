Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λεμεσό με θύμα τον 34χρονο, Mohamed Al Ahmed, τέως κάτοικος Κύπρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Αγίου Αθανασίου και Καντάρας στη Λεμεσό, σημειώθηκε σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

