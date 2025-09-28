Τα συγχαρητήριά του προς τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για τη μεγάλη επιτυχία τους με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 100 κιλών ναρκωτικών, καθώς και τη σύλληψη των εμπόρων που βρίσκονταν πίσω από αυτή τη σοβαρή υπόθεση, εκφράζει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.).

«Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών είναι συνεχής, επίμονος και δύσκολος, αλλά οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αποδεικνύοντας τις καθημερινές μάχες που δίνουν οι συνάδελφοί μας στην πρώτη γραμμή», προστίθεται και αναφέρει ότι αυτή η επιτυχία αποτελεί την πιο «ηχηρή απάντηση σε όσους, πολιτικά πρόσωπα και άλλους, επιλέγουν να κατηγορούν καθημερινά τους Αστυνομικούς για ανικανότητα ή διαφθορά, με μοναδικό σκοπό να προωθήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες».

Ο Σ.Α.Κ. απευθύνει έκκληση προς όλους τους φορείς, τις Αρχές και τους πολίτες να συστρατευτούν σε έναν κοινό αγώνα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα των ναρκωτικών, που αποτελούν άμεση απειλή για τη νεολαία και το μέλλον του τόπου μας και εκφράζει στη στήριξή του στα μέλη του για τον αγώνα που δίνουν στην πρώτη γραμμή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

